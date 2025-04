Via il Triplete, Inzaghi parla all’Inter: toni netti prima dell’allenamento

L'Inzaghi furioso

Il tempo, però, ha dato ragione a Simone. Quella fu la prima volta, da tecnico interista, in cui il piacentino ruppe i canoni di una comunicazione fin lì talmente istituzionale da rasentare l’incolore. In questa seconda parte di stagione, gli argini sono saltati del tutto: tra dichiarazioni e comportamenti in campo - a volte fin troppo analizzati, per esempio l’area tecnica in Italia non la rispetta nessuno e viene rimproverato solo lui -, l’Inzaghi furioso è diventato sempre più diretto. Al punto da far discutere, da ultimo nello scambio con il quarto uomo Aureliano a tema recupero, di un nervosismo sempre meno strisciante: quello, si potrebbe ipotizzare, di chi corre per vincere tutto con una macchina che fila veloce ma non è una fuoriserie. Un exploit comunicativo, senza dubbio, in difesa della sua Inter, da cui però adesso si aspetta risposte sul campo, anche perché potrebbe essere l’ultima volta in cui giocherà per mettere pressione al Napoli e non per rispondere al risultato di Conte. Oltre all’orgoglio, per gestire il momento cruciale della stagione, che un po’ tutti stanno soffrendo, serve anche un po’ di serenità: quella che Inzaghi e i suoi giocatori vorrebbero ritrovare battendo la Roma.