Pellegrino, l'Inter e la connection Marotta-Cherubini: un altro argentino in attacco. E Gila...

Inter, fari puntati anche su Gila

I rapporti tra Inter e Parma sono eccellenti in virtù della grande stima professionale, che lega il presidente Beppe Marotta al ceo emiliano Federico Cherubini fin dai tempi della Juve. Pellegrino è sbarcato in Italia a fine gennaio per soli 2 milioni. Un affarone per il Parma, anche se il 50% sulla futura vendita spetterà al Velez. Il blitz nella Capitale avrà luogo anche per visionare da vicino un altro possibile obiettivo interista: il centrale Mario Gila, in scadenza con la Lazio nel 2027 e assistito da Alejandro Camano, col quale la dirigenza nerazzurra vanta un canale privilegiato. Non è un mistero che dalle parti di viale della Liberazione siano al lavoro per ringiovanire la difesa. Restando in tema di centrali, un altro scout dell’Inter sarà domani al Bentegodi per assistere a Verona-Cagliari. L’occasione giusta per dare un’occhiata agli emergenti Ghilardi e Coppola, entrambi in forza all’Hellas e titolari dell’Under 21.