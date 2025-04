Marotta: "Complimenti Inter! Tante competizioni, così è difficilissimo..."

"A questi ragazzi e a questo allenatore non c'è nulla da rimproverare" l' Inter è pronta a ripartire dalle parole di Beppe Marotta dopo la doppia sconfitta con il Bologna in campionato prima e con il Milan in Coppa Italia poi . La squadra nerazzurra ospita la Roma in un match molto insidioso che potrebbe già dire molto sul duello Scudetto con il Napoli . Ma il presidente della formazione milanese ha fatto il punto della situazione, parlando anche delle condizioni di Thuram .

Inter-Roma, le parole di Marotta

"La squadra è consapevole di recitare un ruolo importante e affrontare una squadra impegnativa come la Roma. Conterà molto l'aspetto mentale". Marotta non utilizza giri di parole per presentare, nel pre-partita ai microfoni di Dazn, il match contro la Roma. "A questi ragazzi e a questo allenatore non c'è nulla da rimproverare, ma da fare i complimenti per una stagione difficilissima. Molto difficile convivere con queste competizioni. Avremo ancora difficoltà, ma possiamo ancora regalarci grandissime soddisfazioni. Dobbiamo essere di mente molto liberi oggi, per portare a casa un risultato positivo". Mentre sulle condizioni fisiche di Thuram, il dirigente svela: "Sta recuperando lentamente. Sono molto ottimista, sono convinto che ce la possa fare per mercoledì". In conclusione il presidente interista riserva un ricordo a Jair, ex calciatore dellla "Grande Inter": "Ho avuto modo di vederlo e di apprezzarne le qualità. Era parte integrante di un'Inter campione, sotto la presidenza di Angelo Moratti. Nel maggio '65 fece un gol importantissimo col Benfica. Ci ha lasciato, ormai la grande Inter è rappresentata da pochi campioni e spero possano durare a lungo. Rappresentano un momento bellissimo della storia del club".