Pavard ko e sostituito, tegola Inter: le condizioni verso il Barcellona

Il big match tra Inter e Roma vede al momento i giallorossi in vantaggio grazie alla rete di Soulè . Un inizio di partita negativo per i padroni di casa che sono stati costretti anche a dover fare i conti con una brutta notizia: Benjamin Pavard è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio . Dopo aver accusato una botta durante uno scontro di gioco, ha tentato stoicamente di restare in campo, salvo poi richiamare l'attenzione della panchina ed essere sostituito da Bisseck .

Infortunio Pavard: timori per la partita con il Barcellona

Dopo aver recuperato Dimarco prima e Dumfries poi, l'infermeria dell'Inter sembra affollarsi nuovamente. Al già acciaccato Thuram, che sta faticando per ritrovare la forma per essere a disposizione di Inzaghi in questa ultima parte di stagione, si aggiunge quindi Pavard. Al momento non sono chiare le condizioni del giocatore né l'entità dell'infortunio.