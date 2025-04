Pavard ko, salta Barcellona-Inter! Inzaghi ora prega per Thuram

Brutte notizie per Simone Inzaghi e non solo per le tre sconfitte di fila della passata settimana. L'allenatore dell'Inter dovrà rinunciare a Pavard per le prossime partite: il difensore ha rimediato una distorsione alla caviglia e di certo non partirà con il resto del gruppo per la sfida contro il Barcellona. Dal sogno Triplete allo slogan "zero titoli", i nerazzurri si trovano in questo momento in una condizione psicologica poco piacevole. E la partita contro i blaugrana potrebbe dare delle risposte. La Champions League è distante solo tre match e con il campionato che va verso Napoli, sembra al momento il traguardo più ambito. Ma il tecnico ha bisogno dei migliori per riuscirci.