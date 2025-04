Inter, Thuram ce la fa per il Barcellona? Le ultime dall'infermeria

Si avvicina il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì sera al Montijuc. I nerazzurri, agli ordini di Simone Inzaghi, si sono ritrovati al centro sportivo di Appiano Gentile per rifinire la preparazione in vista della delicata trasferta catalana. La notizia più importante della giornata riguarda Marcus Thuram: l'attaccante francese è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione per la sfida in Europa. Un recupero importante per i nerazzurri visti gli ultimi risultati (tre sconfitte consecutive) e l'importanza del classe '97 per il gioco della squadra.