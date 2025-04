"L'Inter si rialzerà in Champions. Così può fare male al Barcellona"

"Barcellona, il grande pericolo"

Chi vede come spauracchio principale per la squadra nerazzurra? "Più che un singolo nome il grande pericolo è il sistema Barcellona, visto che loro hanno sempre giocato così in tutte le epoche tranne i primi 2-3 anni del post Xavi-Iniesta dove faticavano un po’ a livello tecnico. Adesso invece hanno di nuovo elementi come Pedri, che alzano il livello e la qualità della manovra. Soprattutto non ti fanno giocare grazie al loro pressing asfissiante a tutto campo. Ti attaccano in otto e sanno tenere a lungo palla: diventa spesso frustrante affrontarli. Certe sere la palla contro il Barça non la prendi mai, ma non bisogna farsi prendere dall’ansia e aspettare il momento giusto. Dietro, infatti, 2-3 occasioni le concedono sempre agli avversari: per questo l’Inter deve essere brava ad attendere l’occasione propizia per colpire senza scoprirsi troppo, altrimenti i catalani ti fanno male".