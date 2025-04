Lautaro ko, guaio Inter: l'infortunio col Barcellona, cosa fa Inzaghi

Guai per Simone Inzaghi nel bel mezzo di Barcellona-Inter: sul punteggio di 2-2, al minuto 43, Lautaro Martinez si ferma dopo aver controllato un pallone a centrocampo. Mani sul volo per l'argentino che capisce subito le sue condizioni fisiche: per non sprecare uno slot dei cambi, Simone Inzaghi gli chiede di stringere i denti fino alla fine del primo tempo anche se il capitano dell'Inter appare claudicante, per poi sostituirlo all'inizio della ripresa con Taremi. Il tecnico dell'Inter dovrà fare i conti anche con questo infortunio, incrociando le dita per Dumfries e Thuram, non al meglio della condizione prima di questa gara.