Inzaghi: "Inter grande gara, gol annullato ancora non capisco il perché”. Su Lautaro...© .

Nel post partita parla anche Alessandro Bastoni : "Bella partita, ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, adesso dobbiamo riposare e poi pensare al Verona e al ritorno". Analizza così l'ultimo periodo: "Penso sia la mia 57esima partita stagionale, l'Inter ne ha fatte altrettante e una settimana come quella passata può capitare. Ci dispiace per i tifosi, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo e non molleremo fino alla fine". Poi elogia Yamal : "E' un giocatore incredibile, credo sia uno degli esterni più forti al mondo, se non il più forte: quando c'è da dire bravo agli avversari lo si fa". Alla fine un siparietto con Szczesny : "Gli ho fatto i complimenti per la scelta che ha fatto, dopo che aveva deciso di smettere".

Mkhitaryan sul gol annullato

Qualche rimpianto per Henrikh Mkhitaryan con il gol del 3-4 annullato per millimetri: "Quanto ripenserai a quel gol? Magari per tutta la vita, potevamo avere un vantaggio però purtroppo ero in fuorigioco di pochi centimetri. Dispiace, però testa alta e pensiamo alla gara di ritorno". Sul momento Inter: "Per noi è un momento difficile, perché c'è stanchezza però dobbiamo dare tutto per non avere rimpianti alla fine. Stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo". E sul ritorno: "Non lo posso dire, magari possiamo fare di più nella fase offensiva e nel palleggio ma non è facile perché il Barça è una squadra fortissima. Dobbiamo recuperare bene".