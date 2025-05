Pagelle Inter: Dumfries perfetto, Mkhitaryan lotta, Calhanoglu delude. Inzaghi...

Lautaro 5.5

Pronti via e di testa spizzica il pallone che porterà allo 0-1. Poi, però, manca in qualche sponda che avrebbe permesso ai suoi di ripartire. Al 43’ del primo tempo per una virata centrocampo si fa male alla coscia sinistra e si mette la mani in faccia. Rimane in campo per aiutare i compagni, ma all’intervallo rimane nello spogliatoio. Ci sarà al ritorno?