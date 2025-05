Lautaro Martinez, infortunio ed esito esami: le condizioni. Per Inter-Barça...  

Inter, come gioca senza Lautaro Martinez

Il conto alla rovescia per il ritorno di Champions League contro il Barcellona è iniziato. Sarà il match più importante della stagione e Inzaghi non vuole perdere altri giocatori. Per questo motivo contro il Verona farà un massiccio turnover. Chi giocherà invece martedì in coppia con Thuram? Lautaro in ogni caso è da escludere per la formazione titolare, sarebbe un miracolo averlo per la panchina. Il prescleto, almeno al momento, sembra sia Taremi, che nel match d'andata si è inserito bene in partia, completando molte sponde molto interessanti e pericolose per la difesa alta blaugrana. I nerazzurri hanno bisogno di rivedere la punta in versione Porto per staccare il pass per Monaco di Baviera e continuare a coltivare il sogno.