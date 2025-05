Farris, è già Inter-Barcellona: "Lautaro più no che si. Yamal si ferma così"

MILANO - L'Inter risponde al Napoli vincendo per 1-0 contro il Verona . Sulla panchina nerazzurra Massimiliano Farris , al posto di Inzaghi squalificato, che nel post partita ha commentato così la sfida di San Siro: "Partita seria, come detto nel pregara. Dobbiamo continuare il percorso, non dipende più da noi. Noi dobbiamo vincerle tutte e non avere alcun rammarico se il Napoli lascia qualcosa per strada. Martedì abbiamo speso tanto, le scelte iniziali le abbiamo aggiornate durante la partita".

Farris sul pericolo Yamal

Sull'ingresso in campo di Taremi e sul suo possibile utilizzo al posto di Lautaro contro il Barcellona: "Taremi ha affrontato cose difficili nel suo primo anno in Italia. L'importante è che ora il ragazzo abbia fame. Se non dovesse farcela Lautaro, che al momento è più no che si, lui è uno dei candidati". E proprio in vista della sfida contro il Barcellona, Farris spiega: "Il nostro stadio ci darà una mano. L'approccio sarà con grande attenzione. l'idea può essere quella di togliere palleggio. Volevamo farlo anche con il Bayern. Noi comunque partiamo da un risultato di parità e dobbiamo cercare di vincerla". La chiusura è su Yamal, con il vice allenatore nerazzurro convinto: "Giocatore straordinario, le qualità erano conosciute. proveremo a cercare di limitarlo in qualche però non è neanche giusto dire che è non è stato fatto all'andata. iIraddoppi hanno funizonato bene, ma con la tecnica ha spezzato anche quelli. Credo però che la squadra sarà concentrata anche per contenere lui".