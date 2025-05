Inzaghi ha la chiave di Barcellona-Inter: "Chiudiamo Yamal e lo raddoppiamo". Su Lautaro e Pavard...

Alla vigilia di Inter-Barcellona , Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale di ritorno di scena a San Siro. Si riparte dal punteggio di 3-3 e il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Dovremo fare una grande gara di gruppo con una squadra fortissima, la cui forza abbiamo toccato con mano. Ci vorrà una grande Inter, affrontiamo una grandissima squadra. All'andata abbiamo fatto un'ottima gara, nella quale dovevamo in certi momenti fare meglio. Siamo stati concentrati e lucidi, domani dobbiamo fare altrettanto sapendo che sarà praticamente una finale, che ci sarà un vincitore anche se si dovesse passare da supplementari o rigori".

Le parole di Inzaghi

"Su Lautaro e Pavard decideremo insieme allo staff medico e ai calciatori, dovranno dirmi loro le sensazioni. Ieri Pavard ha fatto la prima parte di allenamento con sensazioni discrete, Lautaro non si allena da Barcellona e vedremo oggi". Poi sulla formazione ha aggiunto:"Vedremo un attimo se fare qualche variazione tattica, il modulo è collaudato e stavolta giochiamo in casa, ma i numeri del Barcellona non cambiano di tanto da casa a fuori. Noi abbiamo fatto una grande gara a Montjuic, ma in alcuni momenti potevamo fare meglio. Quando si vince però è ancora più facile analizzare e migliorarsi". E su come fronteggiare Yamal ha spiegato: "Dobbiamo cercare di non fargli arrivare palla ma è impossibile. Sarà ovviamente raddoppiato, sarà un osservato speciale. Dal vivo è un grandissimo talento, è veramente pericolosissimo, gli danno tutti la palla. Mi ha impressionato la sua velocità di pensiero, sa sempre che giocata fare. Lewandowski è un problema in più? Lo conosciamo bene, è tra i 3-4 attaccanti più forti al mondo. All'andata ha giocato Ferran Torres, ha fatto una grande gara. Le prime tre partite senza Lewandowski le hanno vinte con 5 gol. Il Barcellona è forte con o senza Lewandowski".