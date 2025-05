"Aggredita da Marcus Thuram. Ho i lividi, mi ha trascinata per casa": il racconto shock

Il viaggio e l’intervento dell’autista

Charlotte Lavish sostiene inoltre di aver richiesto un viaggio in aereo per raggiungerlo, per poi invece essere accompagnata da un autista privato che avrebbe percorso una strada "vuota e terrificante" da Amsterdam alla Germania, e afferma che Thuram gli avrebbe rivelato alcuni particolari shock: "Diceva che gli piacciono le ragazze che si drogano, che a Miami prende un mucchio di pillole perché lì non possono fargli test antidoping". L'autista è un personaggio importante nel racconto in quanto uno dei momenti più tesi del video mostra un confronto tra Lavish, Thuram e lui: "Marcus mi aveva già preso tutte le cose e voleva costringermi a salire in macchina. Io volevo solo le mie cose e andarmene da sola, ma lui non me lo permetteva. A quel punto anche l'autista mi ha minacciata". Qua si vede Thuram insieme all'autista mentre urla a lei: "Cosa vuoi? Soldi? Lui ha duemila". Lei risponde: "Tutto bello se tu non avessi fottutamente trascinata fuori da casa tua e non mi avessi attaccata. Non mi hai attaccata? Mi hai letteralmente trascinata per casa tua. Fottuto stronzo. Dammi le mie cose". Qui l'autista replica: "Se non vuoi nessun tipo di problema...". "Che problemi?" ribatte Lavish. "Non sai le persone con cui stai avendo a che fare. Basta cazzate" ha chiuso l'autista.