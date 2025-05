Frattesi: "Ho urlato così tanto che mi sono sentito male. In campo per un miracolo"© .

Le parole di Frattesi dopo Inter-Barcellona

"L’altro giorno mi ero stirato e abbiamo fatto un lavoro incredibile, anche con lo staff medico, per esserci stasera. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, non so cosa dire. Il gol? Fa parte della mia carriera, non ho forse un talento incredibile ma sono sempre l'ultimo a mollare. È il premio all'impegno e alla dedizione. Sul 3-3 continuavo a dire a Thuram: 'Passiamo noi'. E' stata una partita incredibile", ha aggiunto il centrocampista dell'Inter.