Inzaghi, il pronostico Champions e l’Inter che sceglie: “Una fesseria…”

Inter imprevedibile e capace di tutti, Inzaghi chiarisce: "Non posso dire cosa abbiamo in più, ma che mettiamo in campo quello che abbiamo. Penso a chi è entrato, a De Vrij che è entrato nel secondo supplementare e le ha respinte tutte. È un giocatore che per me giocherebbe in tutte le squadre d'Europa, è dovuto rimanere fuori perché Acerbi è un grande giocatore, ma stasera ha giocato 13 più recupero ed è stato determinante. Come tutti quelli che sono entrati". Poi un pensiero all'ultima finale raggiunta e persa col City : "Siamo cresciuti. L'ho detto ieri, poi non vorrei che qualcuno, anche che conosco bene, pensasse che citare il ranking fosse per fare i complimenti a Inzaghi, ma ai miei ragazzi. Quando sono arrivato eravamo indietro, ora siamo primi o secondi. È il percorso che abbiamo fatto, questi ragazzi sono stati straordinari, dobbiamo continuare: la finale sarà giocata contro una grandissima squadra, che sia Arsenal o Psg. Barcellona e Bayern probabilmente erano le migliori squadre d'Europa al momento".

"Inter che sceglie? Una fesseria"

Su Acerbi centravanti e decisivo nel finale: "È stata un'intuizione di Francesco, era avanti e non l'ha mandato indietro nessuno. Ma il mio giudizio sarebbe rimasto lo stesso, perché abbiamo fatto una cavalcata commovente". E sull'importanza delle seconde linee: "Io ne avevo parlato prima della semifinale di andata a Barcellona, che venivamo da una brutta settimana e si era parlato delle seconde linee. Ho detto che se eravamo a questo punto era per merito di tutti. Eravamo qua per quello, per loro, perché abbiamo sempre alternato: i minutaggi sono stati sempre alternati. Posso solo dire che l'Inter non ha mai scelto il campionato, la Champions o la Coppa Italia. È l'Inter, deve giocare su tutti i fronti: è una fesseria che ci mettiamo a tavolino e scegliamo qualcosa. Abbiamo giocato ogni competizione al massimo, poi in Coppa Italia abbiamo trovato chi ci ha battuto e vedremo come andrà in campionato". Chiude così Inzaghi che sull'avversaria da affrontare a Monaco non si sbilancia: "Abbiamo sofferto, ma abbiamo costruito tantissime occasioni. In due partite ne abbiamo costruite tantissime, abbiamo sofferto ma abbiamo giocato un ottimo calcio. Chiaramente non c'è vittoria senza sofferenza. Psg e Arsenal sono grandi squadre, con grandi giocatori e grandi allenatori. L'Arsenal l'abbiamo affrontata nel campionato, è stata una fase tosta perché sono state tutte difficili da affrontare. Non ho preferenze, sicuramente troveremo una grande squadra come è l'Inter".