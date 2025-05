Non doveva nemmeno scendere in campo, ma Lautaro Martinez, da vero capitano, ha stretto i denti, è sceso in campo e come sempre è stato grandissimo protagonista: il Toro ha stappato la lattina, poi si è procurato il calcio di rigore trasformato da Calhanoglu che ha mandato l’Inter negli spogliatoi sul 2-0. Il centravanti argentino, poi, ha dovuto alzare bandiera bianca al 71’, nel momento più difficile per i nerazzurri, quando il Barcellona era riuscito a pareggiarla con Eric Garcia e Dani Olmo. Il gol di Raphinha sembrava potesse regalare il pass per la finale ai blaugrana ma Acerbi in pieno recupero l’ha riacciuffata e Frattesi nel primo tempo supplementare ha messo il punto esclamativo su una partita epica.