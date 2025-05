Marotta, festa Inter: "Partita più bella in carriera. Inzaghi l'artefice"

L'Inter supera il Barcellona e vola già, con la testa, a Monaco di Baviera. I nerazzurri festeggiano al termine di una gara stratosferica, dove non sono mancate le polemiche per l'operato di Marciniak da parte degli spagnoli. Un 4-3 nei tempi supplementari e in una vera e propria montagna russa di emozioni dall'inizio alla fine. La formazione allenata da Inzaghi si andrà a giocare la seconda finale in tre anni (dopo quella persa con il City a Istanbul) e ora aspetta una tra Psg e Arsenal. Intanto, al triplice fischio Marotta parla del risultato ottenuto in zona mista rispondendo alle varie domande.