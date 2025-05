Inzaghi: “Il bello deve ancora venire”. Poi svela il momento decisivo di Inter-Barça

"E' stata un'altalena incredibile in tutti i 130 minuti. I cambi ci hanno dato una grandissima mano, tutti i 16 impiegati hanno dato tutto, Sommer poi è stato bravissimo. Vicino all'infarto? Quello no, devo essere sincero, vivo le partite con molta adrenalina". Lo ha dichiarato ai microfoni del TG1 il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Barcellona che ha permesso ai nerazzurri di conquistare la finale di Champions League . " Arsenal o PSG ? Due grandi squadre, non ho preferenze, l'Arsenal l'abbiamo già incontrata nel girone e abbiamo vinto. Finale? A parer mio il bello deve ancora venire".

Le parole di Marotta

"È stata una serata epica per come è stata vissuta sia in campo che fuori". Anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta è stato raaggiunto dai microfoni del Tg1. "Sono abituato a vivere queste emozioni ma la partita di ieri sera dal punto di vista adrenalinico ha rappresentato il top – ha aggiunto –. L'artefice di questa cavalcata è sicuramente Simone Inzaghi. Chi tra Arsenal e Psg in finale? Io non sono scaramantico, sono molto realista e ottimista”.