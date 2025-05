Psg-Inter, la finale Champions degli opposti: sei anni e 448 milioni di differenza

Le similitudini tra Psg e Inter

È una delle differenze, qualche similitudine c’è: la centralità dei registi, Calhanoglu e Vitinha; ma pure la spinta degli esterni, col duello a distanza tra Hakimi e il suo successore Dumfries, mentre a sinistra Nuno Mendes e Dimarco hanno caratteristiche anche fisiche opposte. Le insidie, per i meccanismi di Inzaghi, non mancano, ma nemmeno gli spazi da aggredire: Luis Enrique gioca un calcio offensivo e sbarazzino come i suoi baby, sebbene non esasperatamente offensivo come quello di Flick. Ha equilibrio, e in Champions ha subito appena quattro gol in più dell’Inter (15-11), con due partite in più. In compenso, ne ha segnati 11 di più, seppur gonfiati dal 10-0 in due manche ai connazionali del Brest. A proposito: il Psg, su tutto, ha una cosa che l’Inter invidia. Una Ligue 1 - già vinta - a 18 squadre, proprio come Marotta sogna la Serie A. Gli inglesi ironizzano su un campionato poco competitivo, di piedi rubati all’agricoltura. "Meno male che giochiamo in una farmer league", ha sghignazzato Luis Enrique dopo aver silurato prima e seconda di Premier. Per il tecnico spagnolo significa meno partite e un maggio tutto incentrato sulla preparazione verso la finale: l’Inter, pur se non ci credesse più, non potrebbe certo fermarsi, almeno finché l’aritmetica la terrà in gara.