"Acerbi meglio del pastore tedesco": spopola la frase della leggenda Real

Francesco Acerbi è stato indiscutibilmente uno dei protagonisti della notte Champions tra Inter e Barcellona . Il centrale nerazzurro non solo ha siglato il gol del 3-3 a tempo praticamente scaduto , ma è stata la vera guida della retroguardia interista oltre che leader in campo, specie dopo la sostituzione di Lautaro Martinez. A riconoscergli tutte queste qualità è stato anche Toni Kroos : la leggenda del Real Madrid non ha lesinato complimenti, facendolo con una considerazione quantomeno... particolare.

Inter, Acerbi e il complimento di Toni Kroos

L'ex centrocampista tedesco, ritiratosi quasi un anno fa cal calcio giocato, al podcast 'Einfach Mal Luppen' ha così parlato della sfida di San Siro : "Non posso dire di un essere tifoso dell’Inter, ma forse gli ultimi dieci anni mi hanno influenzato, e oggi mi trovo ad avere un atteggiamento più critico verso il Barcellona. Ad ogni modo, un po’ ho fatto il tifo per l’Inter, ero contento quando hanno segnato il 3-3". Le considerazioni si spostano dunque sulla difesa, ed in particolare sul centrale ex Lazio, con una frase che ha fatto subito il giro del web: "Dietro l'Inter ha veramente 3 bufali ma Acerbi è pura mentalità. Se dovessi scegliere tra un sistema d’allarme, un pastore tedesco o Acerbi davanti casa, sceglierei Acerbi. Ma anche Dumfries e Bastoni sono stati straordinari, delle vere macchine: hanno ribaltato la gara due volte. Chapeau all’Inter, e anche al Barça: grande pubblicità per il calcio, perché sembrava che ogni minuto tutto potesse cambiare”.