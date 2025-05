Inter, tifosi furiosi: finale di Champions con il Psg in maglia...

Sarà una finale di Champions League in giallo per l’ Inter . La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo il 31 maggio all’Allianz Arena contro il Paris Saint-Germain indossando la terza divisa, mentre Yann Sommer difenderà i pali in arancione. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi nerazzurri sui social, tra chi storce il naso e chi prova a leggere tra le righe della decisione.

Inter, il commento dei tifosi

"Ci vorrebbe una petizione per non giocare con la maglia gialla, che è tra le più brutte realizzate negli ultimi anni - scrive un utente su X -. D’altra parte, se alzano la coppa, possono giocare anche in canotta per quanto mi riguarda". Mentre qualcun altro legge nella scelta un presagio: "Tutto contro, pure la maglia". La risposta, però, è più semplice e regolamentare che scaramantica. L’Inter, considerata 'squadra in trasferta' nella finale, non ha potuto optare per la consueta maglia nerazzurra, troppo simile nei contrasti a quella del Psg che gioca 'in casa' a livello formale. Ma proprio per questo i tifosi si chiedono: "Perché non in bianco?".