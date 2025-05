Inzaghi, la risposta sulla frase di Conte: "Poi qualcuno può dire che parlo troppo"

Inzaghi: "Il più bel messaggio è stato quello di mio fratello"

"Il Torino è una squadra che non perdeva da 9 partite in casa e c’era timore. Sono stati bravissimi, ma ero abbastanza tranquillo perché i ragazzi erano pronti e preparati, sono stati tutti bravissimi. Per la Champions League posso parlare del cammino che ho fatto e devo ringraziare la società per quello che mi hanno dato, abbiamo fatto una grandissima cosa per vincere la gara ed affrontiamo avversari più attrezzati di noi, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti". Sul post gara di Barcellona, Inzaghi ha concluso: "I miei genitori erano con me mercoledì mattina, il più bel messaggio è stato quello di mio fratello e di altri due allenatori che si sono ricordati che l’Inter aveva fatto una grande impresa. Non dirò chi sono per evitare, li citerò dopo il la finale di Champions League”.