L'Inter è diventata la Juventus: un altro ex bianconero in dirigenza sotto la guida di Marotta

Inter, altro ex Juve in dirigenza: chi è Luca Adornato

Luca Adornato ha mautarato una lunga esperienza nell’ambito del marketing e della comunicazione grazie a più di 15 anni di lavoro nella Juventus. In bianconero ha infatti ricoperto il ruolo di Head of Marketing nella industry dell’entertainment e degli eventi, in particolare nel suo ultimo ruolo di Marketing e Communication Director del Salone del Mobile di Milano. L'obiettivo all'interno dell'Inter sarà ora quello di contribuire valorizzare il posizionamento strategico ed innovativo del brand, sviluppando le linee di business associate e ampliando la fanbase nerazzurra attraverso tutti i canali social e le piattaforme di comunicazione.

Dalla Juve all'Inter, si riforma la coppia Ricci-Adornato

L'innesto in casa Inter di Luca Adornato è solo l'ultimo per quanto riguarda le figure con un passato importante alla Juventus. Oltre a Beppe Marotta, divenuto ormai presidente del club, a novembre i nerazzurri avevano infatti ufficializzato anche l'ingresso di Giorgio Ricci (in bianconero dal 2018 al 2022) con il ruolo di Chief Revenue Officer. Un esodo da Torino alla sponda nerazzurra di Milano che quindi continua sotto la guida di Marotta.