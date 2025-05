Inter, la volata Scudetto ti dà la Champions: pericolo scongiurato

MILANO - Due risultati - Torino-Inter 0-2 e Napoli-Genoa 2-2 - sulla carta probabilmente non così attesi, due assist che cambiano la prospettiva di Simone Inzaghi e inevitabilmente l’avvicinamento alla finale di Champions del 31 maggio. E non è detto che tutto ciò sia negativo. Anzi. Dire definitivamente addio allo scudetto nel weekend appena trascorso avrebbe probabilmente significato per l'Inter staccare la spina in campionato, col rischio di perdere nei prossimi diciotto giorni quella tensione positiva necessaria per presentarsi al top della condizione fisica e mentale all’Allianz Arena per la sfida col Psg. Invece la possibilità - più alta di domenica mattina, ma comunque sempre inferiore rispetto al Napoli - di tornare ad avere delle chance per lo scudetto, potrebbe rivelarsi un assist per Inzaghi e i giocatori. Gli azzurri domenica saranno di scena a Parma in una situazione che Conte già conosce : il tecnico salentino vinse il suo primo campionato con la Juventus nella stagione '11-12 alla penultima giornata superando in trasferta il Cagliari (a Trieste), mentre il Milan, secondo, perse il derby per 4-2. La Juventus dopo 36 giornate aveva 78 punti, il Milan 77, gli stessi punteggi oggi di Napoli e Inter.

Inter, con la Lazio è già finale

I nerazzurri affronteranno invece a San Siro la Lazio e sarà una partita tosta, una lotta considerando che i biancocelesti sono in piena corsa per il quarto posto. Una gara che “allenerà” ulteriormente i giocatori dell’Inter al clima da dentro-fuori che ritroveranno - con pressione e avversari ovviamente differenti - a fine mese in Germania. Però, come detto, non sarà un male. Anche sotto l’aspetto psicologico: pensare di giocarsi ancora lo scudetto, anziché gestire troppo a lungo la delusione per un campionato perso e probabilmente gettato via per proprie responsabilità, non potrà che fare bene allo spirito di Lautaro e compagni. Certo, le percentuali che il titolo vada comunque a Napoli restano importanti, ma l’Inter questo lo aveva iniziato a mettere in conto e quanto accaduto domenica sera non potrà che rinvigorire i ragazzi di Inzaghi che da domani, quando riprenderanno gli allenamenti, dovranno essere subito focalizzati sulla partita con la Lazio, anziché proiettarsi fin dal 14 maggio a una partita in programma il 31.