Inter, contro la Lazio Inzaghi ritrova i titolari: i tre ritorni pesantissmi

L'Inter ha una missione : restare in lotta fino all'ultimo per il campionato e cercare di mantenere la squadra in salute in vista della finale di Champions League contro il PSG . Nell'ultima partita a Torino, Inzaghi ha mandato in campo la seconda squadra ricevendo anche ottime risposte, soprattutto da Zalewski. Ora con la Lazio il livello si alzerà, visto che i biancocelesti si giocano il quarto posto Champions con la Juve, Roma e Bologna (più defilato il Milan, ma in gioco). Il tecnico nerazzurro però potrà contare su tre recuperi importanti.

Inter, Inzaghi sorride: tre recuperi con la Lazio

Pavard, Frattesi e Mkhitaryan sono però riusciti a svolgere parte del programma in campo e sono pronti ad aggregarsi con il resto del gruppo per poi essere convocati contro la Lazio, dopo aver saltato precauzionalmente la scorsa sfida contro il Torino. Gestire bene le forze sarà fondamentale in questa ultima parte di stagione, soprattutto per arrivare al meglio a Monaco di Baviera contro il PSG. Il pareggio interno del Napoli contro il Genoa ha ridato però qualche speranza anche per il campionato e contro i biancocelesti servirà alzare il ritmo per rimanere incollati alla testa e sfruttare altri ipotetici scivolani della squadra di Conte, che farà di tutto per evitarli. Qualche dubbio invece sulle condizioni di Lautaro Martinez.