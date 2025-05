Zanetti anticipa il mercato: “Top player in arrivo, Inter rispettata da tutti”

Javier Zanetti è stato raggiunto dai microfoni di ESPN a cui ha concesso una lunga intervista, parlando sia della semifinale di Champions contro il Barcellona sia del prossimo calciomercato. Il vicepresidente dell'Inter ha dichiarato: "Una semifinale di Champions, partita che quando il Barcellona ha ribaltato ed era sul 3-2 tutti pensavano sarebbe terminata così. Ma il cuore di questa squadra, ci ha creduto fino all'ultimo istante, poi il gol di Acerbi ed è stata un'altra partita con la nostra esperienza. Avevamo molti giocatori stanchi, ma in questo momento sembra che non ne hai...Quando abbiamo fatto il quarto gol, in maniera molto intelligente l'Inter ha contenuto il Barcellona che in qualsiasi momento può inventare qualcosa. Sommer ha risposto benissimo, ha fatto delle parate incredibili, come quella sul tiro di Yamal con la punta delle dita. Sono giocatori che sono presenti nel momento in cui devono esserlo. Acerbi era lì, anche per la circostanza della partita. La palla era in quei metri, Dumfries ha vinto un duello e l'ha messa in mezzo e Acerbi era lì come un nove e ha fatto gol. Io sinceramente pensavo che era molto difficile vedendo anche la dinamica della partita. L'Inter era molto stanca".