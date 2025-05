Inter, Lautaro conservato per il Psg: niente Lazio

Lautaro Martinez non ci sarà contro la Lazio. Il programma di recupero dell’argentino non prevede, infatti, che torni ad allenarsi con i compagni di squadra questa settimana, ma la prossima. L’idea del calciatore, di Inzaghi e dello staff medico nerazzurro è che il ragazzo sia al 100% e titolarissimo contro il Psg, motivo per cui solo nei prossimi giorni si deciderà l’eventuale minutaggio nell’ultima partita contro il Como (che dovrebbe disputarsi