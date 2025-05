Inter, Taremi decisivo in Champions ora sogna un finale alla Dzeko

Finalmente, forse, Mehdi Taremi. L’iraniano, nelle ultime tre partite, senza contare gli appena 13’ col Verona, è stato un innesto fondamentale. Non per le marcature, visto che non ha segnato né nel doppio confronto col Barcellona, né contro il Torino, ma attraverso giocate determinanti, che hanno ricordato, almeno per l’apporto finale dato alla squadra, quell’Edin Dzeko di due stagioni fa, quando l’ex Roma, alternandosi con Lukaku, aveva palesato perfettamente il concetto di titolare aggiunto, insieme a quello di uomo in più, per una carta preziosa da giocare a inizio o a partita in corso. Da brutto anatroccolo un po’ spaurito, Taremi dovrà quindi restare stabilmente quel cigno imperioso che il calciatore bosniaco, di soprannome e di fatto, era diventato per quell’Inter.