Inter, concorrenza per Luis Henrique: "Su di lui anche altri club"

La stagione è ormai ai titoli di coda e le principali società sono già proiettate sul prossimo calciomercato. Su tutte c'è l'Inter che vuole farsi trovare pronta anche per il Mondiale per Club che si disputerà il prossimo giugno. L'obiettivo numero uno per il centrocampo è il gioiellino del Marsiglia Luis Henrique, per il quale sembra che le trattative siano a un buon punto. Ma a il presidente della squadra francese, in una recente dichiarazione, ha spiegato come sul calciatore non ci siano solo i nerazzurri.