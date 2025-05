"Non ti meritiamo. In un mondo di pusillanimi...": Inzaghi difeso dalla moglie

Gaia Lucariello , moglie di Simone Inzaghi , è tornata a far notizia per aver condiviso un post su Instagram per supportare il marito, reduce dal pareggio dell' Inter con la Lazio per 2-2. A commento di uno scatto raffigurante l'alllenatore nerazzurro al fianco di Marco Baroni , tecnico del club biancoceleste, nei concitati minuti finali della parti, la wag ha scritto: "Grazie di tutto Simone".

Inzaghi, il gesto social della moglie Gaia

Le parole di Gaia per Inzaghi sono poi proseguite: "Sei stato e sei un esempio grande per me. Sempre dalla stessa parte. Non ti meritiamo...non ti meritiamo". Ed ancora: "Questo è Simone che abbraccia Baroni nei minuti finali della partita che gli è costata uno scudetto. Un'immagine mai vista prima nei campi di calcio. La mia idea è sempre la stessa: in un mondo di pusillanimi dovremmo essere tutti Simone Inzaghi". Un messaggio dolce e amaro che restituiscono la fermezza di Lucariello nel rigettare le critiche ricevute dal marito. Nonostante la delusione in campionato, l’Inter ha ancora un’occasione storica: la finale di Champions League contro il PSG, in programma sabato 31 maggio.