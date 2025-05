Per Lucio Mourinho rompe il silenzio: il messaggio social e il ricordo Inter

Un post social con un doppio messaggio. A 15 anni di distanza dall'ultima vittoria in Champions League dell' Inter , l'allenatore di quella squadra, Josè Mourinho , ha voluto ricordare il successo contro il Bayern Monaco, che portò ai nerazzurri un trofeo che mancava da 45 anni. Ma il messaggio dello 'Special One' è anche e soprattutto per uno dei protagonisti di quel gruppo: Lucio.

Inter, post Mourinho per Champions e Lucio

I nerazzurri tra 9 giorni disputeranno la finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Psg, ma in attesa dell'esito del match contro la squadra di Luis Enrique, Mourinho ricorda la sua Inter e il suo successo europeo nel 22 maggio del 2010. Lo fa attraverso un post su Instagram con la foto della squadra al Bernabeu mentre proprio il portoghese alza la coppa al cielo: "22 maggio 2010, Madrid. Abbracci alla mia gente, e uno davvero speciale a Lucio. Forza amico, siamo con te".

L'ex difensore brasiliano, colonna portante di quella Inter che vinse la Champions, nei giorni scorsi è infatti rimasti vittima di un brutto incidente domestico,con l'esplosione del camino di casa che gli sarebbe costata ustioni sul 18% del corpo. L'ultima foto pubblicata proprio da Lucio, d'altronde, rende bene l'idea di cosa stia passando: impossibile dunque per Mourinho, in una ricorrenza del genere, non mandare un messaggio d'incoraggiamento e vicinanza al suo ex calciatore. Ma come sta in questo momento Lucio?

