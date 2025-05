Calhanoglu: “San Siro silenzioso, così ho capito di farcela con il Barça”

Cresce l’attesa per la finale di Champions League e a scaldare ulteriormente l’atmosfera attorno all' Inter ci pensa il nuovo episodio di Team Talks, il format firmato Betsson Sport che porta i tifosi dietro le quinte delle grandi emozioni del calcio. Protagonisti della puntata, Hakan CalhanoGlu, Denzel Dumfries e Marko Arnautovic , che hanno ripercorso il doppio confronto da brividi con il Barcellona , decisivo per l’approdo dei nerazzurri all’atto conclusivo della massima competizione europea contro il PSG.

Calhanoglu e il miracolo contro il Barcellona

Il racconto si apre con le parole di Calhanoglu, che torna sul momento chiave della gara di ritorno a San Siro: il rigore che ha portato l’Inter sul 2-0. “Non avevo mai sentito lo stadio così silenzioso. Era un silenzio carico di tensione. Sapevo che se avessi sbagliato, tutto sarebbe potuto cambiare. Ma ho mantenuto la calma, ho scelto l’angolo e ho tirato come sempre. Quando ho visto la palla entrare, è stato bellissimo”. Un momento di svolta, seguito dal gol di Acerbi che ha trascinato la partita ai supplementari: “In quell’istante ho capito che potevamo farcela davvero”. Poi anche Denzel Dumfries ha parlato della doppia sfida contro il Barcellona, match in cui è stato decisivo. “Rientrare e segnare due gol in una partita così importante è stato incredibile. Ripensi a tutto: agli allenamenti, alla fatica, alla voglia di esserci. Ma più di tutto, senti la forza del gruppo: i miei compagni mi hanno fatto capire che avevano bisogno di me. Questo ha fatto la differenza”.