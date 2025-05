Inter, chi è il rivale di Marotta? Inzaghi spiazza tutti: “Arabia? Ho richieste anche dall’Italia”

Psg-Inter, la conferenza di Inzaghi

"Da allenatore posso dire che sono passati due anni dall'ultima conferenza prima della finale e in me c'è ancora grande emozione. Il nostro percorso per ora è stato bellissimo e ci manca un ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. In me c'è un po' di sofferenza per il finale di campionato, ma faccio i complimenti al Napoli. Nel calcio bisogna saper vincere e anche perdere, ci è mancato qualcosa e parlare di altre cose non sarebbe giusto e andrei a sminuire il grande lavoro degli avversari. Per questo da ora voglio parlare solo della finale di Champions. Il mio augurio è di poter avere a disposizione tutti i giocatori, c'è fiducia nell'avere Pavard e Zielinski. Conosciamo la forza del Psg e cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi, come i precedenti avversari" - ha spiegato Inzaghi in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Il cuore sarà determinante, questa squadra ha fatto vedere che l'ha sempre messo in campo. Da allenatore sono orgoglioso di allenare questo gruppo. Dovremo giocare da squadra, sapendo che ci saranno minuti anche in cui si soffrirà. Affronteremo un club che come noi viene da una finale persa. Ora per entrare nella storia bisogna vincere la partita. Il Psg è un'ottima squadra, con grandi individualità. Hanno un allenatore che stimo molto e che ha già vinto la Champions, che ha dato principi di gioco ben precisi. Sappiamo cosa troveremo e servirà una grande Inter".