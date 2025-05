Marotta, il tabù Champions: "Quarta finale, se va come le altre...Inzaghi, resta per il ciclo Inter"

"La seconda finale di Champions League in tre anni? Sicuramente sono sensazioni positive che conciliano il grande orgoglio di rappresentare l'Italia calcistica per la seconda volta in tre anni con un gruppo e una società molto forti che meritano questo ruolo. Questa volta vogliamo andare con la consapevolezza di recitare un ruolo di attori principali. Siamo consapevoli quindi che l’esperienza di Istanbul ci è servita e che questi ulteriori due anni ci hanno arricchiti sul piano della convinzione e motivazione quindi sono ottimista di fare una bella partita". Così, ai microfoni di Sky Sport, il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta , ha parlato delle emozioni che sta provando in questi giorni di attesa verso la sfida contro il Paris Saint-Germain.

Sulla Champions

Per Giuseppe Marotta, che ha vissuto due finali di Champions anche da dirigente della Juventus, si tratterà quindi della quarta complessiva, finora senza successi: "Speriamo, sennò divento scaramantico... Non lo sono, ma comincerei a pensarci. È la quarta finale, la seconda con l’Inter e sarebbe una gioia immensa per me, soprattutto da presidente, poter coronare questa fase finale della mia carriera con una vittoria di grande prestigio", ha aggiunto il numero uno nerazzurro, che ha parlato poi anche della delusione per lo Scudetto perso al fotofinish con il Napoli e del futuro del tecnico Simone Inzaghi, al centro di alcuni rumor di mercato provenienti dall'Arabia Saudita...