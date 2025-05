"Tra Psg e Inter una sfida impari: così si spiega la grande differenza dei ricavi tra i club"

Inter, bilancio sano. E il futuro del calcio...

L’Inter è già in regola…

«Assolutamente, e infatti ha un bilancio molto più sano. Peraltro, a livello percentuale, è tra i club europei cresciuti di più: questo dimostra l'ottimo lavoro fatto, specie dalla componente sportiva nel player trading, coniugando dati economici a risultati sportivi»



Il futuro del calcio italiano passa dal player trading?

«È una delle leve per poter crescere, oggi viene accettato sempre di più anche dai tifosi. Però ve ne sono altre: per esempio, c'è un enorme margine di crescita nei ricavi da stadio. Da questo punto di vista, la differenza tra Inter e Psg è enorme. E lo stesso vale per i ricavi commerciali. Mentre sui diritti Tv per le competizioni nazionali probabilmente siamo arrivati a un punto di stagnazione».



I ricavi da stadio dipendono anche dal contesto. Con gli stipendi italiani è difficile alzare i prezzi.

«Vero, ma tutto sommato in Italia abbiamo prezzi ragionevoli. Tra Parigi e Milano, entrambe capitali economiche europee, la differenza la fanno il mercato corporate e i servizi offerti da uno stadio diverso da San Siro. È pure un tema di domanda e offerta: non è un caso che, quando la Juventus performava ad alto livello, i due club europei con il tasso di redditività per seggiolino più alto erano proprio Psg e Juve, club con stadi abbastanza piccoli».