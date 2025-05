Marotta, amaro Inter: "Psg con budget illimitato, Italia non è più paradiso, vincono le altre"

Poi un passaggio sul futuro di Simone Inzaghi: "Assolutamente nessun cambio di valutazione. Avremmo detto che ci saremmo visti con Inzaghi la prossima settimana. Inzaghi, come ben sapete, ha un anno ancora di contratto, ma soprattutto ha dimostrato in questi quattro anni di essere all'altezza del ruolo che ricopre e direi tanti meriti e quasi tutti vanno scritti dalla sua capacità, la sua professionalità. Per cui, ripeto, non è una serata negativa che cancella tutti i meriti. Ci incontreremo, ma questo è indipendente dalla serata"

Quarta finale persa da una squadra italiana

Marotta ha poi aggiunto, riflettendo sull'attuale stato del calcio italiano: "È chiaro che ormai l'Italia non è più il paradiso dove tutti venivano e finivano la stagione.Ormai sappiamo che il nostro campionato è un movimento calcistico che chiaramente è di passaggio, perché poi i migliori giocatori vengono qua, poi rischiano di scappare a tratti da ingaggi superiori, nettamente a quello che ogni squadra di Serie A può assolutamente offrire. Quindi il potere economico sicuramente non è nel nostro movimento, ma per esempio è in società come Paris Saint Germain che possono gestire budget illimitati. Ma questo non deve essere preso come alibi, noi non vogliamo prenderlo. Io credo che invece il Made in Italy sia ancora un prodotto che può raggiungere diversi traguardi. Noi ci siamo riusciti per due volte e credo che, ripeto, con la competenza, con la capacità degli allenatori italiani, nel senso che allenano in Italia, e i giocatori stessi che sono di valore, possiamo sempre recitare loro da protagonisti. Poi è chiaro che ci sono squadre che nettamente sono più favorite di noi e vincono".