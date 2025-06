Bonolis, Istanbul e la profezia al contrario: “Lì pensavo di prenderne 5, stavolta ho più speranza”

La stagione dell'Inter si chiude con zero titoli: dopo aver perso il testa a testa scudetto contro il Napoli, i nerazzurri di Simone Inzaghi vengono annientati in finale di Champions League perdendo con un netto 5-0 contro il Psg di Luis Enrique all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Non c'è mai stata partita, con i francesi padroni del campo dal primo all'ultimo minuto. Una sconfitta che fa male, netta, anzi nettissima, la più larga mai registrata in una finale nella storia della competizione. Ora sul futuro del club aleggia un grande punto interrogativo, con il tecnico piacentino che ha dichiarato di non essere certo della sua presenza sulla panchina dell'Inter al Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti e con alcuni senatori - leggasi Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan - ormai a fine ciclo.