Fabregas, Suwarso fa tremare l'Inter: "Non lascia il Como". E sui social il messaggio è eloquente

Archiviato ormai l'addio di Simone Inzaghi , in procinto di accasarsi all' Al Hilal con un ricco contratto , in casa Inter è iniziata 'la caccia' al nuovo allenatore. L'obiettivo numero uno dei nerazzurri resta Cesc Fabregas , ma il Como rappresenta tutt'altro che un piccolo ostacolo per arrivare al tecnico spagnolo. E a mandare un messaggio inequivocabile sulla situazione ci ha pensato proprio il numero uno dei lariani: Mirwan Suwarso .

Fabregas-Inter, il post social di Suwarso

Nelle scorse settimane il Como ha già rispedito al mittente diversi interessamenti per il proprio allenatore. Roma, Lipsia e Bayer Leverkusen avevano bussato alla porta per Fabregas, ma il diniego è stato immediato e perenterio. Ed ecco perché la story pubblicata da Suwarso su Instagram nelle scorse ore sembra fare evidentemente riferimento alla nuova avance per il proprio allenatore, stavolta da parte dell'Inter.

Il presidente della società ha pubblicato un reel dell'account "southafrica__official" in cui un rinoceronte sembra intento ad attaccare un gruppo di persone, ma con la guida (presumibilmente un ranger) che riesce a bloccare l'offensiva. In tantissimi hanno dunque collegato questo video (che nulla ha a che fare con l'Africa in sé, essendo Suwarso a Londra) all'offensiva dell'Inter per Fabregas. Video condito con una scritta, ovvero "Un'altra volta", presumibilmente ad intendere come dovrà respingere ancora una volta al mittente le avances per il proprio allenatore. Post social comunque criptico? Decisamente chiare sono invece le dichiarazioni rilasciate quest'oggi...