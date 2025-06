Hojlund, blitz Ausilio: a Londra non solo per Fabregas. Ma l’Inter sacrifica…

MILANO - L’Inter e Cesc Fabregas sono promessi sposi, ma Mirwan Suwarso , presidente del Como , sta vestendo i panni del “Don Rodrigo” e, tramite i suoi sottoposti, continua a mantenere la barra dritta, come già fatto con Bayer Leverkusen e Roma . “Questo matrimonio non s’ha da fare”, dicono gli indonesiani anche se il fatto che Fabregas abbia organizzato un incontro (si sussurra carbonaro) con Piero b, rafforza l’idea che arriverà il sospirato sì. Ieri a Londra - dove è volato il direttore sportivo per un blitz inatteso (la versione ufficiale parla di viaggio organizzato da tempo ma, vista la presenza di Cesc nella City per un convegno, la concomitanza risulta quanto meno sospetta...) - è stata una giornata febbrile anche perché l’Inter , vista l’imminente partenza per il Mondiale per club , ha la necessità di chiudere entro domani la partita per l’allenatore.

Fabregas è il prescelto

Fabregas è il prescelto perché, nonostante sia ai primi passi in panchina (deve completare il Supercorso: in caso di partenza per gli Usa, allenerà in deroga fino all’ottenimento del patentino) ha dimostrato di avere il phisique du role dei grandi oltre che un profilo internazionale che non guasta per un club che ha disputato due finali di Champions League negli ultimi tre anni. Non è dato a sapersi se il suo progetto si sposerà con una rosa decisamente avanti con gli anni come quella nerazzurra, però Cesc è pronto ad accettare la scommessa anche perché è impossibile rifiutare il corteggiamento del club vice-campione d’Europa. Se non ci saranno novità nella notte sul fronte Como (Fabregas, dopo l’incontro con Ausilio, è andato a cena con la moglie Daniella che proprio ieri compiva gli anni), è facile pensare che oggi inizierà il pressing a 360° sul club lariano. Le parole di Suwarso al convegno londinese tenutosi però in mattinata («Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Fabregas, che non lascerà il club») fanno capire quanto sarà impegnativo il lavoro delle diplomazie. Però, il fatto che Cesc abbia detto sì alla proposta dell’Inter aiuta a pensare positivo.