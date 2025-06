Inter, schiaffo dal Como su Fabregas: “Pura fantasia”. E anche Vieira declina…

L'Inter continua a cercare un nuovo condottiero per la panchina dopo l'addio ufficiale di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita per guidare l'Al Hilal. La separazione, arrivata dopo il ko in finale di Champions e quattro stagioni di successi, ha lasciato un vuoto pesante da colmare in casa nerazzurra. Marotta e Ausilio stanno sondando diverse piste, ma il cammino si sta rivelando più tortuoso del previsto. Diversi i nomi nella lista: Fabregas, Vieira e anche Chivu... ma le ultime novità suonano negative per il club milanese.