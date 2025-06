Marotta: “Spiazzato da Inzaghi”. E il piano B Chivu diventa “la scelta del coraggio Inter”

Si riparte da Chivu

Sul nuovo allenatore dell’Inter, si è espresso così: “Ho letto i nomi più disparati sui giornali, tutti profili completamente diversi. Invece prima bisogna identificare un profilo e così è stato. Il profilo adatto era quello di un allenatore giovane che sposasse la linea della società e che mettesse in atto la valorizzazione del patrimonio giovanile. Ma questo non limita i nostri obiettivi. L’Inter è un grande club con l’obbligo di partecipare a certe competizioni per vincere. Per vincere non sono necessari solo i soldi ma anche altre qualità, qualità che pensiamo possa avere Christian Chivu. Chivu rappresenta proprio il profilo adatto. Questa da parte nostra non è confusione, è una prova di coraggio, qualità pura dei leader. Ma l’importante è avere una società forte, una proprietà forte e un programma ben definito”