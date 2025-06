Arnautovic saluta: "Il mio tempo all'Inter è finito. Chivu, auguri"

“No, no, no. Non torno. Il mio tempo all’Inter è finito”, ha detto Arnautovic al termine della sfida vinta dall'Austria contro la Romania, ricordando per certi versi il famoso e virale meme di Sailor Moon. Parole nette e dirette da parte dell'attaccante, che ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Dopo due stagioni la punta ga deciso di prendere un'altra strada dopo 62 presenze, 14 gol e 5 assist e non sembra intenzionato a cambiare idea. Ha infatti mandato un augurio e un saluto anche a Chivu, neo allenatore dei nerazzurri.