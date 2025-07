Inter, già 70 milioni spesi: ora si vende. Ansia Dumfries, se parte Thuram...

E poi ci sono loro, quelli che decideranno il mercato dell’Inter. Non certo fermo, in viale della Liberazione si registrano già tre acquisti: Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny . Colpi che certificano le direttive di Oaktree: il più “vecchio” è il brasiliano, classe 2001. Affari per cui, considerando anche il riscatto di Nicola Zalewski , sono stati investiti quasi 70 milioni di euro e che, numericamente, completano la rosa di Cristian Chivu , ieri protagonista di un summit con la dirigenza. Ora servono le cessioni. Detto che il rinnovamento nerazzurro può essere ben più esteso e sorprendente , specie dopo il malumore esternato da Lautaro negli Usa, alcuni giocatori, più o meno dichiaratamente, sono destinati a fare spazio.

Situazione Calhanoglu

Il primo è ovviamente Hakan Calhanoglu, che ieri ha accolto a Bodrum il portiere Yann Sommer - pure lui nei pensieri del Galatasaray -, documentando tutto sui social come si fa di questi tempi. Il regista turco non ha mai chiesto la cessione, l’Inter non farà il primo passo e il Gala aspetta, anche perché impegnato nella complicata trattativa per Victor Osimhen. Lo stallo prosegue, ufficialmente la composizione della crisi resta per tutti uno scenario possibile. Nei fatti, non è così probabile, ma è difficile quantificare l’eventuale incasso per l’Inter: il punto di caduta è ipotizzabile attorno ai 25 milioni. A quel punto ne servirebbero altri 35 per arrivare a Ederson, il più gradito per la sostituzione, con qualche carta da giocarsi con l’Atalanta e varie alternative, da Rios a Stiller, Hjulmand e Keita.