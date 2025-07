Esposito, l'Inter fa cassa tra Cagliari e Sassuolo per puntare Leoni o De Winter

Primo, vendere. Perché il budget destinato al mercato in entrata si è assottigliato e va rimpolpato. Per fortuna all’ Inter non mancano le idee e, soprattutto, i giocatori da piazzare. E tra Stankovic, Asllani, Buchanan e Sebastiano Esposito il club conta di incassare una quarantina di milioni. Tesoro da reinvestire nel difensore centrale promesso a Cristian Chivu . L’allenatore ha espresso la sua preferenza per Giovanni Leoni (l’ha allenato a Parma, è un profilo che mette d’accordo tutti ed è pure italiano, il che non guasta per Marotta), ma Piero Ausilio e Dario Baccin tengono aperte due piste alternative che portano a Koni De Winter - vecchio pallino dei due - e Joel Ordonez . Non è casuale il fatto che in questi giorni gli uomini mercato dell’Inter stiano parlando proprio con il Genoa (dove finirà in prestito Valentin Carboni) e Bruges. Quella per Aleksander Stankovic è la trattativa più bollente delle ultime ore, anche per le cifre in ballo: all’Inter andranno 8 milioni più 2 di bonus, ma il club nerazzurro avrà un diritto di “recompra” a 25 milioni, cifra importante ma parametrata con quella sborsata dai belgi per il cartellino. Ma non è finita qui, perché negli ultimi giorni sono decollate le chance del Cagliari su Sebastiano Esposito : i rossoblù hanno messo sul piatto un’offerta da 7 milioni più una percentuale sulla rivendita, mettendo così la freccia sulla Fiorentina che, prima di comprare, deve piazzare gli esuberi.

Più intricate le cessioni di Buchanan e Asllani

Più intricati invece i file legati a Tajon Buchanan e Kristjan Asllani, unico tra i protagonisti dell’ultima stagione (per ora) a essere finito tra i cedibili. Per il canadese, al rientro dal prestito al Villarreal, si è fatto avanti il Sassuolo. Al di là della valutazione da gioielleria che fa l’Inter del giocatore (12 milioni), prima di procedere il club emiliano vuole capire se la destinazione è gradita all’esterno. Se così fosse, difficile pensare che non si possa arrivare a una fumata bianca alla luce degli ottimi rapporti tra l’ad Carnevali e il mondo Inter e la solida alleanza sul mercato tra le due società. Ancor più spinosa la situazione legata ad Asllani: l’Inter ha infatti iniziato a parlare con il Betis, con l’obiettivo di mettere l’albanese di fronte a un affare fatto, l’interessato invece punta decisamente - in caso di addio a titolo definitivo - a restare nel campionato italiano. Movimenti, come sottolineato, propedeutici a riaprire i rubinetti per gli acquisti e l’Inter, in tal senso, intende non lasciare nulla di intentato per Leoni (su cui c’è pure l’interesse del Milan) prima di virare sulle eventuali alternative con De Winter preferito su Ordonez considerato che l’orientamento è quello di pescare nel mercato italiano.

Taremi via? Il nome per l'attacco

Un rinforzo arriverà pure in attacco dove Mehdi Taremi è in uscita (l’iraniano è stato offerto al Fenerbahçe): arriverà un trequartista di prospettiva, occhio in tal senso a Julio César Enciso, ritornato al Brighton dopo il prestito all’Ipswich Town. Postilla sull’Under 23: il primo acquisto sarà Giuseppe Prestia, ormai ex capitano del Cesena che, anziché seguire i compagni per il ritiro estivo nel ritiro di Acquapartita, quest’oggi firmerà un biennale con l’Inter. Difensore centrale di esperienza (ha 31 anni) che potrebbe far coppia con Alex Redolfi, in uscita dal Mantova.