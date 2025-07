Lookman-Inter, Marotta offre 40 milioni all'Atalanta. Se salta, le alternative riguardano la Juve...

L' Inter vuole dimenticare la passata stagione ed è pronta a investire sul mercato per dare a Chivu una squadra competitiva e pronta a giocarsi tutte le competizioni. Dopo gli arrivi di Luis Henrique, Bonny, Sucic e il riscatto di Zalewski, ora il club sta provando il grande colpo: Lookman . L'attaccante dell'Atalanta è finito nel mirino di Marotta , che è pronto a mettere sul piatto una buona cifra per cercare di convincere i bergamaschi a cederlo. Il calciatore ha voglia di cambiare aria, dopo esser rimasto per un altro anno con la Dea, e ha già aperto al trasferimento. L'Inter dopo aver convinto il nigeriano, dovrà fare lo stesso con gli orobici e non sono certamente un facile club con cui trattare, visto che vendono i propri talenti sempre a peso d'oro.

Inter, accordo con Lookman: l'offerta all'Atalanta

I nerazzurri di Milano sono pronti a presentare un’offerta da 40 milioni di euro, considerata definitiva e non negoziabile. A rafforzare la loro posizione ci sono sia la promessa fatta dai bergamaschi al calciatore la scorsa estate, sia la proposta recentemente avanzata dai suoi agenti. L’Atalanta, tuttavia, valuta il giocatore almeno 50 milioni, ma la dirigenza capitanata da Marotta non intende alzare la propria offerta, indipendentemente dalle eventuali cessioni. L'attaccante ha già espresso il proprio gradimento e ha raggiunto l'accordo con il club, motivo per cui la dirigenza interista punta a chiudere rapidamente l’operazione. Lookman sarebbe il profilo perfetto per dare maggiore imprevedibilità alla formazione di Chivu, che negli ultimi anni ha pagato un po' l'assenza di un calciatore capace di saltare l'uomo. E poi sa fare anche gol: 20 tra tutte le competizioni nella passata stagione.

"Nico Gonzalez e Sancho le alternative"

Come riportato sempre da Sky Sport, Nico Gonzalez della Juventus sarebbe clamorosamente nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter (anche l'Arabia lo tenta), ed è considerato un profilo interessante anche dall’Atalanta, qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Lookman. L'argentino, dopo l'anonima passata stagione, è in uscita e Comolli sta provando a piazzarlo a una buona cifra. Oltre a lui, sarebbe stato proposto all'Inter anche Sancho, seguito sempre dai bianconeri, e resta vivo l’interesse per Nkunku. Tuttavia, entrambi rappresentano soltanto delle alternative: il vero obiettivo di Marotta e dirigenza resta il nigeriano della Dea, per il quale il club nerazzurro è intenzionato a fare sul serio.