Ausilio infiamma il mercato: "Lookman vuole l'Inter. Thuram non si muove". E su Calhanoglu...

Piero Ausilio , direttore sportivo dell’ Inter , ha fatto il punto sul mercato nerazzurro a margine del Gala Dinner benefico “United” . Un intervento a 360 gradi nel quale ha affrontato vari temi: dalle trattative in corso agli scenari futuri, passando per le conferme importanti in rosa. Ausilio ha ribadito l’approccio coerente della dirigenza, volto a rispettare i tempi e le dinamiche dei club coinvolti, ma con la volontà di fornire a mister Chivu quanto prima una squadra completa. Tra conferme, smentite e aperture, il ds ha delineato le principali direttrici del mercato interista, soffermandosi su nomi come Lookman, Calhanoglu, Leoni, Frattesi e Dumfries .

Asllani ed Esposito: futuro in bilico, si cerca continuità altrove

Tra i temi toccati, il futuro di Asllani e Sebastiano Esposito. Ausilio ha confermato che, al momento, non ci sono trattative concrete per nessuno dei due, sebbene siano arrivate varie telefonate esplorative. In particolare, sul centrocampista il ds ha sottolineato come sia arrivato per lui il momento di valutare opportunità esterne che possano garantirgli maggiore continuità. “Dopo tre anni, è giusto pensare a un progetto fuori che gli permetta di giocare di più”, ha detto, ricordando però come il centrocampista albanese abbia accumulato già 100 presenze in nerazzurro e sia un titolare della sua nazionale. Per Esposito, invece, si attende l’evoluzione delle prossime settimane.

Calhanoglu resta centrale nel progetto Inter

Sulle voci di un possibile addio di Hakan Calhanoglu, con l'interesse dalla Turchia del Galatasaray delle scorse settimane, Ausilio è stato categorico: “Non c’è nessunissimo problema”, per spegnere le polemiche uscite dopo le parole dagli Usa di Lautaro e Marotta. Il dirigente ha espresso tutta la stima della società per il centrocampista turco, definendolo un giocatore forte e ancora centrale nel progetto. Ha anche confermato che l’interesse del Galatasaray non si è concretizzato: "C'è stato un confronto col Galatasaray e lì abbiamo capito che non c'era nulla. Calhanoglu, è importante sottolinearlo, non ha mai chiesto di andare via dall'Inter". La dirigenza conta molto su di lui, sia per esperienza che per qualità, e non ha alcuna intenzione di aprire trattative in uscita.