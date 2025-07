Barella nella lista del Real Madrid: per il dopo Kroos si guarda anche in casa Inter

Il Real Madrid di Xabi Alonso è ancora in fase di costruzione, tra certezze e giovani promesse e calciatori che prenderanno altre strade. Tra questi Rodrygo, uno dei punti di forza della rosa di Ancelotti e protagonista assoluto nelle vittorie delle Champions League. Il brasiliano non è entrato nelle rotazioni del nuovo tecnico al Mondiale per Club e dovrebbe cambiare squadra. Dalla sua cessione, Florentino Perez potrebbe avere un bel budget da invistire a centrocampo. I madrileni ancora non hanno trovato un post Kroos e con l'addio di Modric nello spogliatoio si potrebbe perdere un po' di personalità. Valverde e Bellingham sono inamovibili, e un altro rinforzo oltre Tchouameni, Camavinga (spesso infortunato) e Arda Guler (inventito mezz'ala), potrebbe far comodo. E il Real avrebbe puntato gli occhi anche in Serie A.