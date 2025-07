Calhanoglu si rassegna, resta all'Inter: le parole dell'agente, "Tifa Galatasaray ma..."

La telenovela Calhanoglu forse ha raggiunto i titoli di coda. Dopo le parole di Marotta che nelle scorse ore ha chiuso il caso , ora ci ha pensato direttamento l'agente del calciatore, Gordon Stipic , ai microfoni di TRT Sport, a spegnere ogni fuoco. Dopo le lamentale di Lautaro Martinez al Mondiale per Club e le storie del regista turco sui propri social, l'addio sembrava una cosa quasi scontata. Non se ne è fatto nulla. Il centrocampista continuerà a giocare con l'Inter, salvo ripensamenti dell'ultima ora. Ora toccherà a Chivu riportare l'ordine e fare in modo che questa situazione non possa pesare sullo spogliatoio.

Calhanoglu resta all'Inter: la conferma dell'agente

"Calhanoglu non andrà al Fenerbahce e al Galatasaray. Starà all'Inter, non ha mai chiesto di andare via o di cambiare squadra. Non ci sono trattative con il Fener, col Gala, Calha resta all'Inter" ha detto il procuratore. Poi ha aggiunto: "Ci sono state molte telefonate mentre Hakan era in vacanza. Stanno uscendo molte notizie. Queste cose possono succedere, ma questo tipo di processi devono procedere senza intoppi tra chi prende le decisioni. Non abbiamo intenzione di lasciare l'Inter. È molto felice all'Inter". Poi ha concluso: "Non posso nascondere che Hakan tifi per il Galatasaray fin da bambino. Ma non ci sono offerte, né incontri, né accordi. Secondo le informazioni in mio possesso, il Galatasaray ha altri progetti".