Pio Esposito, l'agente ingiocabile: "L'Inter ha rifiutato 50 milioni e non solo"

Il deludente Mondiale per Club giocato dall'Inter è stato caratterizzato da poche note positive. Tra queste c'è sicuramente Francesco Pio Esposito, che è riuscito anche ad essere protagonista con un bel gol nella sfida contro il River Plate. Il suo futuro al club nerazzurro sembra un'incognita. Il calciatore potrebbe mettersi alla prova nella squadra di Chivu, che però ha ingaggiato anche Bonny dal Parma. Proprio sul futuro di Pio Esposito si è soffermato il suo agente Mario Giuffredi in un’intervista a Radio CRC, rivelando un particolare retroscena. "L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito. L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo" ha dichiarato Giuffredi.